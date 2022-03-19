В Татарстане прошли первые весенние сельхозярмарки — видео

В Татарстане сегодня стартовали весенние сельхозярмарки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Татарстанцы смогли приобрести овощи, мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, мёд, сахар, мука, крупа и другую продукцию, привезенную из районов республики по ценам ниже среднерозничных. Ярмарки прошли на 15 площадках в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Сегодня на торговые площадки завезли вдвое больше продукции, а по некоторым позициям увеличение составило до 5 раз.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в Казань за день работы сельхозярмарок продали 90 тонн сахара. Он призвал не создавать искусственный ажиотаж и заверил, что продуктов хватит на всех.



Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Они будут проводиться для сдерживания роста цен.