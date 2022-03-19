Минтранс РФ: на облет воздушного пространства России зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн еженедельно

Фото: Максим Платонов

Еженедельно зарубежные авиакомпании тратят свыше $37,5 млн на облет российского воздушного пространства. Такие данные приводит Министерство транспорта РФ.

Как объяснили в ведомстве, это влечет за собой рост стоимости билетов и перевозки грузов, что неизбежно отражается на пассажирах и грузоотправителях. Кроме того, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов. Это тоже влияет на себестоимость перевозки, поскольку возрастает объем расходуемого топлива.

Фото: Максим Платонов

Как отметил глава ведомства Виталий Савельев, в условиях ограничений предпринимаются все необходимые меры для поддержания мобильности и повышения доступности авиаперевозок, в том числе внутри страны, передает ТАСС.



В начале марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли США. Ранее к подобному решению пришли Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и ряд других государств. В качестве ответной меры российская сторона закрыла небо для 27 стран.



Диана Жиленкова