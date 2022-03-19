В Татарстане началась сборка конструкций пролетных строений моста через Мешу в рамках строительства М-12

В Лаишевском районе Татарстана в рамках восьмого этапа строительства трассы М-12 стартовала сборка конструкций пролетных строений моста через реку Меша. Об этом сообщили в компании «Автодор».

Общий вес металлоконструкций моста составляет порядка 2 тысяч тонн. Высота стенки главной балки — 3,24 м. Ширина пролетного строения по плите проезжей части — 23,9 м. Подача блоков пролетных строений будет осуществляться при помощи стрелового крана грузоподъемностью 100 тонн.

Отмечается, что затем с рабочего моста будет производиться устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части основного сооружения. Его длина превысит 310 м.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сроки строительства М-12 Москва — Казань сохранятся, несмотря на проблему с техникой. По его словам, темпы работ не будут снижены. Наоборот, план собираются перевыполнить.



Несколько дней назад в республике начались отделочные работы пешеходного перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Строительство объекта ведется в рамках реконструкции автомобильной дороги к воздушной гавани Казани.

Диана Жиленкова