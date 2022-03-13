Хуснуллин: сроки строительства трассы М-12 Москва — Казань будут сохранены

Сроки строительства трассы М-12 Москва — Казань сохранятся, несмотря на проблему с техникой. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Там небольшая [доля импорта], порядка 7%. Мы все проектные решения пересмотрели. Больше проблема с асфальтоукладчиками. Но они у нас есть. Их надо будет просто ремонтировать. У нас там было кое-что с электрикой, кое-что было с осветительными приборами, но это мы все перестроим, это не повлияет на сроки. Я, наоборот, сейчас каждый день провожу штабы, совещания с целью ускорить строительство, — цитирует его ТАСС.

По его словам, темпы дорожного строительства, осуществляемого за счет бюджета, не будут снижены. Наоборот, план планируется перевыполнить, сообщил вице-премьер.

Недавно председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство трассы М-12 Москва — Казань может подорожать на фоне изменений валютного курса после того, как США и Евросоюз ввели санкции.



По его словам, подорожание стоимости будет незначительным. Стройка начиналась с зарубежных поставок, когда курс доллара был в районе 70 рублей. Однако для 70% стройки используются российские материалы: пески, щебни, металл, цемент и бетон.

— Если смотреть в целом, зарубежные поставки — это всего 5%, остальные 95% зависят от нас, мы это решим. Зарплата наша, люди наши, каска строительная тоже на мне — это наше, — сказал он.

Стоимость строительства трассы М-12 предварительно оценивается в 622 млрд рублей. Сдать ее планируют к 2024 году