В Татарстане приступили к отделочным работам пешеходного перехода между селами Большие и Малые Кабаны

Фото: ФКУ ﻿"Волго-Вятскуправтодор"

В Татарстане стартовали отделочные работы пешеходного перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Пешеходный переход строят в рамках реконструкции автомобильной дороги к воздушной гавани Казани. Его длина — около 49 м, ширина — 3 м, высота — 2,3 м, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Конструктивные элементы устроили в 2021 году. Тогда же уложили монолитную железобетонную плиту прохожей части, выполнили бетонирование стен, потолков пешеходного перехода, лестничных сходов и входных групп.

Сейчас введутся отделочные работы. Мощение пола лестничных сходов выполнили гранитными плитами толщиной 40 мм. Сейчас плиты укладывают в тоннельной части. После этого строители приступят к облицовке стен подземного перехода керамогранитными плитами толщиной 10 мм, окрасят потолок.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения лестницы оборудуют подъемными платформами шириной 1,35 м. Объект технически готов на 55%.

По проекту реконструкции подъездной дороги к международному аэропорту «Казань» строят еще один подземный пешеходный переход около разворотной эстакады в районе примыкания к международному выставочному комплексу KazanExpo. Уже завершены работы по строительству тоннельно–монолитной части. К облицовочным работам приступят после завершения работ на первом объекте. Техническая готовность подземного пешеходного перехода — 48%.

В конце прошлого года сообщалось, что реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту «Казань» выполнена почти наполовину. Объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

Маргарита Головатенко