МИД РФ: правительство прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза

Российские власти прорабатывают ответные меры на санкции, которые были введены со стороны США и Евросоюза. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По его словам, США и ЕС оказывают «беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права» санкционное давление на Россию. Парамонов добавил, что ограничительные меры не являются выбором российской стороны.

— Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России «тотальную финансовую и экономическую войну», нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий, — приводит слова Парамонова «РИА Новости».

Накануне в Госдепе США заявили, что антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Помимо этого, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в США рассматривают возможность введения санкций против КНР в случае оказания помощи РФ.

Диана Жиленкова