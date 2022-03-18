В Госдепе США заявили, что антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные

Введенные США антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Их действие может прекратиться при окончании «российской агрессии» в отношении Украины и восстановлении территориальной целостности страны. Об этом заявили в Госдепе США.

— Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов, — приводит слова высокопоставленного представителя Госдепа «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

В конце февраля США ввели санкции против президента России Владимира Путина. Ограничительные меры затронули и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также американские власти запретили поставку долларовых банкнот в Россию и объявили о введении запрета на весь импорт российских нефти и газа.

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Инициативу поддержали 424 законодателя, восемь выступили против.

Диана Жиленкова