Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до +4 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит +2... +4 градуса, в Набережных Челнах -1... +3 градуса, в Альметьевске -1... +3 градуса, в Чистополе 0... +3 градуса, в Буинске +1... +4 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике продолжится потепление. В ночное время температура воздуха может опуститься до -1... -6 градусов. Днем потеплеет до +1... +7 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшой снег.

Диана Жиленкова