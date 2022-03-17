В Татарстане в выходные потеплеет до +4 градусов, в начале следующей недели — до +7

Фото: Максим Платонов

В Татарстане уже к концу этой недели потеплеет. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные днем воздух прогреется до +4 градусов, а уже в начале следующей недели ожидается до +7 градусов.



В пятницу и субботу, 18—19 марта, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. В Гидрометцентре РТ предупреждают об умеренном северо-западном, западном ветре и гололедице на дорогах.

Ночью 18 марта ожидается похолодание до -11... -16 градусов, а при прояснениях — до -19°С, а уже днем температуры повысятся до 0... -5 градусов. В субботу, 19 марта, в Татарстане ночные температуры опустятся до -9... -14 градусов, а местами — до -18°С, днем ожидается от -3 до +2 градусов.

В воскресенье, 20 марта, местами в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -5 до -10 градусов. Днем потеплеет до -1... +4 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 21 и 22 марта, в республике продолжится потепление, вместе с этим пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется от -1 до -6 градусов. Днем потеплеет до +1... +7 градусов.

Фото: Максим Платонов

Как отметили в Гидрометцентре РТ, в последние дни большая часть европейской территории России, в том числе и Татарстан, находится под влиянием обширного антициклона. Днем 16 марта в республике зафиксировано -4... -8 градусов. Сегодня ночью и утром температуры опустились до -13... -21°С. На крайнем востоке РТ морозы были значительнее — температуры опустились до -26 градусов.

Сегодня днем в Татарстане наблюдается малооблачная погода, сообщили в Гидрометцентре РТ. В полдень зарегистрировано от 3 до 10 градусов мороза.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что с воскресенья температура будет повышаться, «Реальному времени» рассказывал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. По его прогнозу, положительные температуры появятся уже в середине второй половины декады марта — то есть ближе к 20-м числам месяца.



В то же время доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказывал, что в первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. Погода носила антициклональный характер, что не способствовало выпадению осадков. К 15 марта выпало лишь 0,6 мм осадков, тогда как многолетняя мартовская норма составляет 38 мм.

По сравнению с февралем, март в Татарстане оказался холоднее. В ночные часы температуры опускались ниже 20 градусов мороза.

Татьяна Демина