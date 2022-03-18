Казанский суд вынес приговор экс-военкому Камского Устья

Фото: "Реальное время"

К 5 годам лишения свободы условно со штрафом 550 тысяч рублей приговорил сегодня Вахитовский суд Казани бывшего военного комиссара Камско-Устьинского района Татарстана Дамира Сергеева. Бывший инструктор Татвоенкомата Максим Ширягин наказан условным сроком в 3 года со штрафом 300 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» гособвинитель по делу Руслан Байбиков.



Оба военных признаны виновными в посредничестве взятке 120 тысяч рублей за получение военного билета без прохождения срочной службы. Суд назначил Сергееву по основному наказанию испытательный срок в 4 года, а Ширягину — 2 года. В качестве дополнительного наказания они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, в частности на военной службе.

В последнем слове Ширягин напоминал — он полностью признает вину. «Моя жизнь на тот момент и так вся разрушилась из-за алкоголя, и из-за этих безумных действий я все потерял — семья разрушилась, имущество потерял. Но я не такой сам по себе человек», — сообщил обвиняемый суду.

Сергеев перед удалением судьи в совещательную комнату продолжал настаивать, что совершил нехороший поступок, но успел все исправить и вернуть деньги: «Это меня не оправдывает, но я считаю — поступил правильно». Напомним, на следствии подполковник в отставке на допросах и очных ставках давал показания, что в 2019 году, уже оставив службу, получил от Ширягина 110 тысяч рублей на карточку, обналичил и передал 100 тысяч рублей военкому Кировского и Московского районов (в отношении последнего материалы выделены в отдельное производство, но дело не возбуждалось, — прим. ред.). В суде Сергеев заявил, что это был оговор, деньги он оставил себе, а через несколько месяцев вернул их Ширягину и попросил того — отдать их назад призывнику.

В прениях гособвинитель Руслан Байбиков запрашивал для бывшего военкома 7 лет колонии общего режима, для бывшего инструктора — 5 лет лишения свободы условно.

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