В Казани прокурор просит 7 лет колонии для экс-военкома Камского Устья

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу о посредничестве взятке в 120 тысяч рублей за получение военного билета без прохождения срочной службы.



Как передает журналист «Реального времени», гособвинитель Руслан Байбиков запросил для обвиняемого экс-военкома Камского Устья Дамира Сергеева 7 лет колонии общего режима, а для бывшего инструктора Татвоенкомата Максима Ширягина 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В качестве дополнительного наказания представитель прокуратуры Вахитовского района просил лишить обвиняемых на 3 года права занимать должности на государственной, в том числе военной службе.

По версии СК и прокуратуры, еще в 2019-м один призывник передал инструктору Максиму Ширягину 120 тысяч рублей, из которых следующее звено цепочки — подполковник Дамир Сергеев — получил 110 тысяч рублей на карточку, обналичил и отдал военному комиссару Кировского и Московского районов Казани. В отношении последнего материалы выделены в отдельное производство, дело пока не возбуждено, однако службу он уже оставил.

На следствии два обвиняемых признавали вину, однако в суде Сергеев заявил — деньги взял, но дальше их не передавал, более того, еще до возбуждения дела вернул полученное Ширягину.



Подсудимые от участия в прениях отказались. Адвокат Ширягина просила о более мягком наказании для него, адвокат Сергеева настаивала на его невиновности в посредничестве взятки. С ее слов, никакой передачи денег от ее клиента предполагаемому взяткополучателю оперативные сотрудники не зафиксировали.

Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».