«Чтобы уехать в Сочи — дал такие показания»: два военкома попали в дело о взятке в Татарстане

Экс-глава райвоенкомата Казани ушел в отставку, его коллегу судят за посредничество

Фото: Ирина Плотникова

Бывший инструктор Татвоенкомата и бывший военный комиссар Камского Устья стали фигурантами уголовного дела о торговле военным билетом. На следствии оба полностью признали вину в получении 120 тысяч рублей от призывника и передаче 100 тысяч военному комиссару двух районов Казани. А вот на суде обвиняемый подполковник и ветеран боевых действий дал заднюю и предложил иную версию событий. О масштабной зачистке коррупционного рынка «военников» в Татарстане — в материале «Реального времени».

Коррупционная услуга в Telegram



Малоинформативное объявление «Помощь с призывом» казанский призывник Закиров увидел в мессенджере Telegram, в социальной группе «Ломбарды Казани». Направил автору объявления личное сообщение, рассчитывая на консультацию, и получил ответ с инструкцией из пяти пунктов:

Передаете копию паспорта и 150.

Ждете звонка.

Вас вызывают, месяц ходите по назначенным кабинетам.

Ждете три месяца.

Забираете вб (военный билет, — прим. авт.).

«Если что-то не устраивает, то смысла встречаться нет. Гарантии — мое слово, слово человека, которого Вы не знаете, но в дальнейшем сможете так же приводить людей и получать %. Поэтому подумайте, если да, то увидимся, если нет, в любом случае в таком деле Вам никто ни чек, ни расписку не даст, но все 100 процентов», — указал отправитель.

Поскольку парень в подобной услуге не нуждался, он решил заявить о происходящем в отдел ФСБ России по Казанскому гарнизону. В результате, по данным источников «Реального времени», под колпак спецслужб попали двое — инструктор по отбору граждан на контрактную службу из Татвоенкомата РТ Максим Ширягин и подполковник Дамир Сергеев, что 12 лет занимал пост военного комиссара Камско-Устьинского района.

Под колпак спецслужб попали двое — инструктор по отбору граждан на контрактную службу из Татвоенкомата РТ Максим Ширягин и подполковник Дамир Сергеев

Чекисты и их коллеги из УЭБ и ПК МВД по РТ еще в октябре 2019-го смогли установить и зафиксировать два факта передачи денежных средств, однако с поличным фигурантов брать не стали. Оперативные мероприятия были продолжены, и лишь в 2021-м два фигуранта получили статус обвиняемых.

Эта история стала лишь частью большой операции по пресечению «торговли» военными билетами — к уголовной ответственности в Казани, Нижнекамске и Чистополе привлекаются более 40 человек. Так, на днях СК сообщил о направлении в суд дела против девяти посредников, поучаствовавших в 2014—2020 годах в передаче 27 взяток за выставление призывникам «правильных» диагнозов. Все проходили медкомиссии через военкомат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, и даже экспертизы, и списывались в «негодные» по зрению, плоскостопию, язвенной болезни и так далее — кто на что больше жаловался. Причем порой фабриковать диагноз не приходилось, и тогда деньги брали за законные действия, утверждают источники «Реального времени».

К ответственности привлекаются пятеро сотрудников медчасти военкомата — как за получение, так и за посредничество. В отношении более высокопоставленных лиц материалы выделены в отдельное производство и направлены в военный следственный отдел.

Под суд пошли и 26 взяткодателей — из числа призывников и их близких. Как показало расследование, некоторые парни лишь на следствии узнавали о взятке родителей, а некоторые признавались — сами зарабатывали на коррупционный взнос мойкой автомашин. В деле посредников фигурируют суммы от 80 до 260 тысяч рублей и общая сумма взяток 4,2 млн рублей.

Источники в силовых кругах отмечают — схема со коррупционным списанием призывников работает по всей республике. Но в том же Нижнекамске максимальный размер выявленных взяток 140-150 тысяч — меньше казанского. До пандемии ковида военный билет таким незаконным способом «делали» в срок до полугода. Сейчас период расширился от года до полутора лет.

В Вахитовском райсуде Казани Максим Ширягин представился психологом-консультантом реабилитационного центра для зависимых

Версия СК: как военком военкому взятку передавал

В Вахитовском райсуде Казани Максим Ширягин представился психологом-консультантом реабилитационного центра для зависимых. Дамир Сергеев назвался временно безработным, ветераном первой чеченской кампании, пережившим две контузии, боевое сквозное ранение и получившим Орден мужества от президента РФ. Он подчеркнул, что уволился с военной службы еще в августе 2019-го — то есть до начала инкриминируемых деяний.

Оба подсудимых находятся под подпиской о невыезде. Так что на суд пришли самостоятельно. Под арест попало имущество бывшего военкома, оцененное в 7 млн рублей.

Бывшим военным инкриминируют посредничество во взяточничестве в значительном размере по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Согласно оглашенному в суде обвинению, подсудимые с 13 августа по 27 октября 2019 года, находясь в сговоре, передали от призывника Закирова взятку в 100 тысяч рублей военному комиссару Кировского и Московского районов Казани Рахманову (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), оставив по 10 тысяч себе.

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело по выделенным материалам в военном следственном отделе Казанского гарнизона не возбуждалось. У Руслана Рахманова пока лишь статус свидетеля в деле о посредничестве. Именно в этом качестве он давал показания в Вахитовском райсуде Казани, подтверждая лишь факт знакомства с обоими подсудимыми, но категорически отрицая какое-либо получение средств. На сайте Татвоенкомата Рахманов все еще числится в должности военкома, однако в комиссариате Кировского и Московского района Казани уверяют — в январе он оставил руководящий пост.

У Руслана Рахманова пока лишь статус свидетеля в деле о посредничестве. Фото kzn.ru

Первоначально посредник заявил о шести передачах

«Вину полностью признаю, от дачи показаний отказываюсь», — сообщил суду бывший контрактник Максим Ширягин и согласился на оглашение тех показаний, что давал в 4-м отделе Следкома по РТ.

Из оглашенного следовало — сам Ширягин срочную службу в армии отслужил, после на «гражданке» поработал несколько лет менеджером по продажам в автосалоне, но в 2015-м уволился и поступил на контрактную службу в военном комиссариате Татарстана — инструктором. По работе пересекался со многими военными комиссарами городов и районов Татарстана. Когда к нему обратились с вопросом, есть ли возможность освободить призывника от срочной службы, спросил у комиссара Камского Устья Дамира Сергеева.

«Как оказалось, их интересы совпали, так как каждый из них преследовал возможность получить за содействие в решении указанного вопроса какое-либо вознаграждение, — процитировал показания Ширягина помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков. — Они согласились помочь этому призывнику. Договорились, что в случае если к нему (Ширягину) будут обращаться призывники с вопросом об освобождении от военной службы, он будет брать у них денежные средства, из которых 110 тысяч рублей будет лично передавать Сергееву, а всю разницу оставлять себе».

На первом допросе в июне 2021-го бывший инструктор военкомата РТ утверждал — всех обращавшихся не помнит, но коррупционных сделок было не меньше шести, обещал в будущем уточнить данные по всем. Однако уже на следующем допросе в ноябре 2021-го Ширягин заявлял — мол, ошибся и в действительности имел в виду, что не меньше шести раз обращался к Сергееву с вопросами в интересах призывников, а передача денег была всего одна — по Закирову.

«Как оказалось, их интересы совпали, так как каждый из них преследовал возможность получить за содействие в решении указанного вопроса какое-либо вознаграждение», — процитировал показания Ширягина помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков

— Мне звонили больше шести раз, потому что я разместил объявление в мессенджере, находясь в активном употреблении алкоголя — мне нужны были деньги. Написал — помогу с призывом, но все боялись приносить деньги, — пояснил суду обвиняемый.

Также в оглашенных показаниях Ширягин сообщал — Закиров написал ему в Telegram, интересовался возможностью получения военного билета без прохождения военной службы. На утвердительный ответ и ценник в 150 тысяч рублей дал понять, что согласен и будет искать деньги. После этого, со слов Ширягина, он передал информацию о потенциальном «покупателе» Сергееву. Затем по просьбе призывника встретился с ним в поселке Залесный у магазина «Бахетле» и разъяснил ему, за какую сумму тот не пойдет в армию. Закиров возразил — сумма большая, обещал передать сначала 120 тысяч рублей, а еще 30 тысяч — когда начнутся действия по его «списанию в негодные».

Передача денег от взяткодателя посреднику состоялась 15 октября 2019-го на парковке у казанского филиала Всероссийского университета юстиции на улице Амирхана. Ширягин рассказывал — попросил призывника положить деньги в бардачок автомобиля, позже пересчитал — ровно 120 тысяч. Правда, повторный пересчет показал — 119 тысяч, и посредник попросил Закирова донести еще тысячу. Что тот и сделал на следующий день.

Дальше из показаний Ширягина следовало — он созвонился с Сергеевым и хотел передать оговоренную сумму, но тот сказал, что находится за пределами Казани, и предложил отправить деньги на карту. Для этого Ширягин попросил жену положить деньги на ее счет, а затем виртуально отправил 110 тысяч на карту Сергееву. Как установили в СК, коррупционный перевод был произведен 16 октября за час с лишним до полуночи. О дальнейшей судьбе денег и призывника Закирова, как сообщил суду бывший контрактник, ему неизвестно.

Ширягин рассказывал — попросил призывника положить деньги в бардачок автомобиля, позже пересчитал — ровно 120 тысяч

Раскаявшийся подполковник вернул деньги и поменял показания в суде

Иную версию событий предложил на судебном заседании подполковник в отставке Дамир Сергеев. Он заявил, что вину в посредничестве взятке больше не признает, деньги «взял, потому что в тот момент находился в тяжелом состоянии и нуждался». Также бывший военком Камского Устья попытался опровергнуть в этой части протоколы всех допросов, очных ставок и проверки показания на месте, составленные с июня по декабрь 2021 года.

Сергеев заявил — Ширягин несколько раз в сентябре — октябре 2019-го обращался к нему с просьбой о помощи некоему призывнику в освобождении от службы. Дважды получил твердый отказ. Третий раз сопровождался словами о финансовом решении вопроса. «Я сказал — попробую, но 100-процентной гарантии дать не могу, — рассказал подполковник. — Через какое-то время он мне переводит деньги...»

Дальше, по новой версии офицера, он инициировал встречу с военкомом по Кировскому и Московскому районам Казани Рахмановым у бизнес-центра «Сувар-плаза» и попросил его посодействовать в назначении некоего гражданина на службу в границах Центрального военного округа. Он сказал: «Ладно». На вопросы своего адвоката Эльнары Сафиной «Называли ли вы при встрече фамилию призывника? Передавали ли деньги?» Сергеев ответил отрицательно. И добавил — позже по телефону Рахманов дал понять, что назначением заниматься не будет.

— Ширягин мне опять звонил, я ему сказал: «Все, вопрос закрываем, парень пойдет служить», — продолжил рассказ подполковник.

— А вы всегда такие показания давали? — уточнила Сафина.

Дамир Сергеев заявил, что вину в посредничестве взятке больше не признает, деньги «взял, потому что в тот момент находился в тяжелом состоянии и нуждался»

— Нет. Первоначально давал другие, — признался подсудимый Сергеев. — 16 июня 2021 года меня вызвали на допрос, и я был после коронавирусной инфекции и с переломом ног. В тот день я должен был уехать на лечение с семьей в Сочи, в санаторий Минобороны. И тут я понимаю — в Сочи не попадаю... Пришлось давать такие показания.

— А какой смысл было просить оставить призывника в пределах округа, который является одним из самых больших в России? — уточнил у бывшего военкома гособвинитель.

— Люди готовы служить лучше за Уралом, чем они поедут в город Грозный... Я поступил, конечно, неправильно. Не мой уровень. Я знал, это моя ошибка.

Несмотря на возражения защиты, в суде огласили протоколы следственных действий с участием Дамира Сергеева, включая проверку показаний на месте — у «Сувар-плазы» — и очную ставку с военкомом двух районов Казани, где подозреваемый-обвиняемый неоднократно, в присутствии того же адвоката, сообщал — передача средств райвоенкому имела место.

Так, и в июне 2021-го и в последующие месяцы следствия подполковник признавал вину и рассказывал, что был лишь звеном коррупционной цепи. «В ходе разговора Рахманов ему сообщил, что сможет оказать содействие в интересах, но это будет стоить 100 000 рублей. Данный разговор состоялся при личной встрече возле торгового центра «Сувар Плаза», — озвучил показания Сергеева гособвинитель Руслан Байбиков. — Получив согласие Рахманова, он сообщил Ширягину, что сможет оказать содействие Закирову, и это будет стоить 110 тысяч рублей».

Несмотря на возражения защиты, в суде огласили протоколы следственных действий с участием Дамира Сергеева

Далее из оглашенного следовало, 27 октября 2019-го Сергеев снял поступившие на его карту 110 тысяч рублей и передал их военкому двух районов при новой встрече у того же ТЦ: «Рахманов при нем денежные средства не пересчитывал. Получив денежные средства, тот вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении. В содеянном раскаивается».

Также выяснилось — еще до возбуждения уголовного дела Сергеев из собственных средств вернул Ширягину 110 тысяч рублей и попросил отдать их Закирову. «Поступил он так в связи с тем, что понимал — поступил незаконно, недобросовестно, и его это очень сильно беспокоило», — объяснял на допросе в Следкоме подполковник. Ширягин показания о возврате денег подтверждал, но сообщал — оставил их себе.

Источники «Реального времени» высказывают мнение, что совесть у будущего фигуранта уголовного дела пробудилась не сама — на фоне проверок сотрудников ФСБ. В ФСБ детали этой истории не комментируют, воздерживаясь и от ответа на вопрос — почему материал 2019 года попал к следователям лишь в 2021-м.

На 15 марта Вахитовский суд назначил прения по делу Ширягина — Сергеева. Максимальное наказание, которое им грозит, — от 5 до 10 лет лишения свободы.