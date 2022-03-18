Главное о коронавирусе на 18 марта: казанцы поддержали отмену масочного режима, регистрация назальной вакцины

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперт КФУ назвал основной вариант COVID-19 в мире

За последние сутки в Татарстане выявлено 458 случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 марта общее количество инфицированных в республике достигло 133 257. Выздоровели за весь период 116 565 человек, в том числе 1 172 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 804 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 90 человек.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов заявил, что сейчас основным вариантом коронавируса в мире является «стелс-омикрон» (ВА.2). Он заразнее обычного «омикрона» и постепенно вытесняет его. Он добавил, что иммунитет, выработанный после вакцинации или перенесенного заболевания, лишь частично защищает от «омикрона» и «стелс-омикрона».

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани большинство опрошенных, 67%, поддержали отмену масочного режима, еще 15% опрошенных горожан, напротив, не согласны с этим решением, сообщили в сервисе SuperJob. При этом только 12% горожан отметили, что будут продолжать носить маску во всех общественных местах, несмотря на отмену режима, а 51% жителей Казани сказали, что не будут этого делать.

Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом осенью

За последние сутки в России выявили 34 442 новых случая коронавируса, выздоровели 105 064 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 518 699 человек, а выздоровевших — до 16 039 709. За сутки болезнь унесла жизни 524 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 363 563 человека.

Центр им. Гамалеи обратился в Минздрав для получения регистрации назальной формы вакцины «Спутник V». По словам директора центра Александра Гинцбурга, был направлен пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации назальной формы вакцины. Он добавил, что в ходе клинических испытаний никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации у добровольцев не было.



Фото: Максим Платонов (архив)

С 18 марта снимаются все ограничения на перемещение между Белоруссией и Россией. Они были введены в 2020 году из-за распространения коронавируса. Помимо снятия ограничений на пересечение сухопутной границы, теперь гражданам обеих стран, въезжающим в обе страны, не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на наличие COVID-19.

Большинство россиян (68%) поддержали отмену требования носить маски. Только 15% высказались против, 17% респондентов не смогли ответить. Таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В Ивановской области отменили обязательный масочный режим. Теперь маски не нужно носить ни в общественных местах, ни в транспорте. Рекомендуется оставить их людям с хроническими заболеваниями.

В Ленинградской области отменили антиковидные ограничения по числу участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий. Снят запрет на 100-процентную наполняемость при проведении соревнований. Также разрешается работа детских лагерей в прежнем режиме — по чек-листам, подтверждающим соблюдение санитарных требований. Для допуска у детей должна быть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Минздрав России одобрил проведение компанией «Авирон» третьей фазы клинических исследований препарата апротинин в форме аэрозоля. Делается это, чтобы оценить его эффективность в профилактике коронавируса у контактировавших с больными COVID-19. Исследования пройдут при участии 392 пациентов и завершатся 31 декабря 2024 года.

В Совете Федерации отменили масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. При этом здесь сохраняется прежний режим ограничений при заказе пропусков для посетителей и СМИ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Иммунолог Николай Крючков назвал необычные симптомы COVID-19. По его мнению, это недомогание, слабость, проблемы с пищеварением, а также проблемы с нервной системой, проявляющиеся в виде головных болей.

На Ямале закрываются пункты вакцинации от COVID-19 вне больниц. Всего в регионе остается 46 пунктов вакцинации из 72. Прививки можно сделать в поликлинике. Предварительная запись при этом не требуется.

Росздравнадзор зарегистрировал способную выявлять варианты штамма «омикрон» тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Регистрационное удостоверение будет действительно до 1 января 2025 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Повторный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен осенью, в новый эпидемический сезон, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он добавил, что если не появится новых мутаций, то рост заболеваемости будет наблюдаться сезонно — осенью и весной. По его словам, в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу, и летом ситуация будет стабильная.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили масочный режим. Теперь ношение масок станет личным делом каждого.

Антирекорд второй день подряд в Германии



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 465 949 567 человек, 6 065 533 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 683 782). На второй строчке — Индия (43 004 005), на третьей — Бразилия (29 532 810), на четвертой — Франция (24 046 195), на пятой — Великобритания (20 150 847).



Больше всего смертей зафиксировано в США (970 009). За ними следуют Бразилия (656 693), Индия (516 281), Россия (355 816), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 806).

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает проводить оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в рамках постепенной экспертизы. Уточняется, что сейчас в экспертизе активная фаза отсутствует.

Также в ЕМА заявили, что число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растет после поступательного снижения в течение нескольких недель. О каких именно странах идет речь, не сообщается.

В Китае возмутились секретными биолабораториями США на территории Украины, которых насчитывается около 30. У китайских властей возникли серьезные сомнения насчет природного происхождения коронавирусной инфекции. Они призвали США объяснить свои тайные действия.

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес призвал «Формулу-1» позволить гонщикам с положительными результатами тестов на COVID-19 выходить на старт при отсутствии серьезных симптомов. По его словам, медики многое узнали о коронавирусе, но при этом мало что могут сделать. Поэтому все это вопрос удачи, отметил он.

В Узбекистане упростили правила въезда для иностранцев. Теперь привитым гостям из-за рубежа достаточно предъявить сертификат об иммунизации, ПЦР-тесты больше не требуются. Невакцинированным необходимо сдать ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест по прибытии в аэропорт страны. Также снимаются все ограничения по свободному пропуску на наземной границе страны с Таджикистаном и Казахстаном.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила, что отказ некоторых стран признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и задержка с ее одобрением Всемирной организацией здравоохранения ограничивают право людей на свободное передвижение по миру. Поэтому минздрав страны решил разрешить применение четвертой дозы вакцины для аргентинцев, привитых «Спутником V» и планирующих поехать в страну, которая не признает российский препарат. При этом Виссотти подчеркнула, что ведомство не рекомендует делать четвертую прививку без острой необходимости.

В Германии за сутки выявили 297 845 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это вновь стало самым высоким показателем за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 марта, когда за сутки выявили 294 931 случай заражения.

В Китае за минувшие сутки зафиксировали 2 461 подтвержденный случай заражения COVID-19, а также 1 904 бессимптомных носительства заболевания. 73 из подтвержденных случаев — завозные.

Италия отменяет коронавирусные сертификаты с 1 мая в закрытых помещениях. С 1 апреля они не потребуются для посещения большинства мест на открытом воздухе. Также отменяется карантин для контактировавших с заболевшими.

Фото: European Comission

С 21 марта в Болгарии отменяют обязательное использование ковид-сертификата для посещения мест публичного пользования и восстанавливает полноценную работу высших учебных заведений. С 29 марта планируется отменить обязательное тестирование на коронавирус для школьников.

Венгрия безвозмездно передаст Вьетнаму очередную партию вакцины от коронавируса AstraZeneca объемом 156 тысяч доз. Сделано это в знак благодарности вьетнамцам, которые во время первой волны пандемии прислали венграм защитные маски, лицевые щиты и препараты для экспресс-тестов.

Дарья Акимова