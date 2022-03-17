В ЕМА продолжается экспертиза «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает проводить оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в рамках постепенной экспертизы. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что сейчас в экспертизе активная фаза отсутствует. Российский препарат по процедуре постепенной экспертизы ЕМА оценивает уже на протяжении года, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао сообщила о приостановке оценки «Спутника V». Она объяснила, что причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций. Так, в РФ инспекции по оценке препарата отложили на более позднюю дату.

Диана Жиленкова