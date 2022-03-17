С 18 марта снимаются ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с 18 марта граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

По словам Мишустина, этот вопрос обсуждался на его встрече с белорусским коллегой Романом Головченко и позже был согласован с президентом России Владимиром Путиным. Премьер считает, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

Также Мишустин отметил, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг, оказываемый на Россию и Белоруссию.

14 марта белорусский премьер-министр Роман Головченко объявил, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Также РФ проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Дарья Акимова