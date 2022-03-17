Эксперт КФУ сообщил, что «стелс-омикрон» стал основным штаммом коронавируса

Фото: Максим Платонов

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов завил, что на данный момент основным вариантом коронавируса в мире является «стелс-омикрон» (ВА.2). Он более заразен, чем обычный «омикрон», и постепенно вытесняет его. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.



— Это вызывает определенное беспокойство, наблюдается, например, значительный рост заболеваемости в Китае, хотя в течение двух последних лет показатели выявленных случаев коронавируса были крайне низки. Видимо, после проведенной олимпиады, когда в страну приезжало много спортсменов и гостей, некоторые из них были пцр-положительными. Сейчас в Китае наблюдается резкий рост заболеваемости. Политика нулевой терпимости к COVID-19 может не сработать даже в этой стране, просто потому, что «стелс-омикрон» настолько заразный, что обычные меры не могут сдержать его распространение, — сказал Ризванов.

Он отметил, что иммунитет, который выработался после вакцинации или перенесенного заболевания, лишь частично защищает от «омикрона» и «стелс-омикрона». В то же время его наличие поможет предотвратить тяжелое течение болезни.

— Именно поэтому сейчас важно не только вакцинироваться, но и регулярно ревакцинироваться. Отмена обязательной вакцинации в Татарстане не означает отмену вакцинации в целом. Это значит, что отдельные группы населения больше не будут вакцинироваться в обязательном порядке, но рекомендация по вакцинации остается. И только полная вакцинация двумя компонентами «Спутника» и, желательно, ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» убережет население от тяжелых последствий и тяжелой формы заболевания, — подчеркнул профессор.

Фото: realnoevremya.ru

5 февраля Ризванов рассказал, что «омикрон» приблизился по заразности к кори и ветряной оспе, которые считаются наиболее заразными вирусами. По его словам, уберечься от этого штамма можно с помощью комбинации назальных и внутримышечных вакцин. Их взаимодействие создаст самый эффективный иммунитет, который будет защищать от инфекции почти на 100%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин