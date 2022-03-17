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В Минтруда заявили, что сотрудники компаний в простое должны получать 2/3 от средней зарплаты

16:20, 17.03.2022 1
В Минтруда заявили, что сотрудники компаний в простое должны получать 2/3 от средней зарплаты
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компании, которые находятся в простое, должны выплачивать сотрудникам не менее 2/3 от средней зарплаты, или 2/3 тарифной ставки предприятия. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сейчас на портале «Работа в России» есть свыше 1,6 млн вакансий, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство расширяет возможности службы занятости в рамках поддержки рынка труда. Обратиться в центры занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

В Казани из-за ситуации на Украине временно приостановили деятельность 40 торговых предприятий. Занятость работников сохранена, зарплаты будут выплачиваться в полном объеме. В столице Татарстана планируют создать центр специального кадрового переобучения, где будут обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:29
    "2/3 от средней зарплаты, или 2/3 тарифной ставки" - это далеко не одно и тоже. Хитро сформулировано!
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