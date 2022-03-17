Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности службы занятости

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности службы занятости в рамках поддержки рынка труда. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства.

— Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса, и главная задача — не допускать, чтобы люди остались без работы, помочь тем, кто ее уже потерял, — сказал Мишустин.

Теперь обратиться в центры занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Также центры окажут помощь в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Для получения таких услуг необходимо обратиться в службы занятости своего региона.

— Причем все это до официального увольнения. Так можно действовать на опережение, быстрее адаптироваться к изменениям рынка, — отметил глава правительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

14 марта стало известно, что в Казани планируют создать центр специального кадрового переобучения, где будут обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие. Отмечается, что в столице Татарстана до сих пор не хватает специалистов в городской отрасли хозяйства — водителей трамваев, троллейбусов, коммунальных служб и других. Также город нуждается в учителях, врачах, узких специалистах.

Максим Кокунин