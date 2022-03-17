Замглавы Минпромторга РФ: «Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно»

Минпромторг отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается.

— Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно, — передает ТАСС слова Евтухова.

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Сегодня ФАС начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.

В Татарстане министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявлял, что ряд торговых сетей принял решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Однако есть спекулянты, которые скупают данный товар, а затем перепродают его.



Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение, уверен он.



Татьяна Леухина