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Замглавы Минпромторга РФ: «Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно»

12:15, 17.03.2022 3
Замглавы Минпромторга РФ: «Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается.

— Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно, — передает ТАСС слова Евтухова.

Фото: pixabay.com

Сегодня ФАС начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.

В Татарстане министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявлял, что ряд торговых сетей принял решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Однако есть спекулянты, которые скупают данный товар, а затем перепродают его.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение, уверен он.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    фу,на душе отлегло,можно покупать много.
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  • Анонимно 17 мар
    ЗВР - запасов тоже говорили, что достаточно, но рубль то рухнул, половина ЗВР исчезло.
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  • Анонимно 17 мар
    сахара нет в продаже!! зачем врут нам?а ?! НЕ врите нету сахара!
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