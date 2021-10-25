Льготный режим работы муниципальных парковок в Казани продлили до конца года

В Казани до конца года продлевается льготный режим работы муниципальных парковок, такое решение озвучил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

Плата за парковку взимается только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники парковки будут оставаться бесплатными.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, льготный режим работы парковок в городе продлевали несколько раз. В последний раз его продлевали до 30 октября.

Маргарита Головатенко