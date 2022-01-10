В Казани с 10 января изменился режим работы муниципальных парковок

С сегодняшнего дня в Казани изменился режим работы муниципальных парковок. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской комитет по транспорту.

Так, в будни плата за парковку будет взыматься с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни парковки функционируют без оплаты, в том числе и по субботам. Первые 15 минут на стоянке бесплатны, что гарантирует возможность беспрепятственно подъехать и войти и выйти из машины рядом со зданиями, расположенными в зонах платных парковок.

В Комитете по транспорту Казани рекомендуют водителям следить за предписаниями дорожных знаков и обращать внимание на информационные указатели и щиты.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что блокировка колес машин без номеров на муниципальных парковках в Казани освободила 30% мест.

Дарья Акимова