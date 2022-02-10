Исполком Казани разрешил строительство парковки на улице Сабан
Исполком Казани предоставил разрешение на использование земельного участка по ул. Сабан для хранения автотранспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
В постановлении говорится, что участок площадью 1 588 кв. м по улице Сабан в Кировском районе предоставляется Комитету земельных и имущественных отношений.
Он будет использоваться для хранения автотранспорта в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж4). Контроль за исполнением постановления осуществляет первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.
В Татарстане с начала действия гаражной амнистии зарегистрировали порядка 800 объектов недвижимости. По этому показателю республика находится в числе лидеров среди других регионов.
По состоянию на конец декабря 2021 года по России зарегистрировали 3 797 земельных участков и 4 733 гаража. Дополнительно были включены сведения о 1 324 объектах недвижимости, собственники которых смогут тоже оформить землю под гаражами.
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