В Казани стартовал X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел — видео

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В столице Татарстана стартовал X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел. В этом году участие в нем принимают более 500 человек из 40 регионов страны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Предприниматели делятся своим опытом на дискуссионных площадках. Например, Миляуша Давлетшина из Буинского района республики рассказала о своем интенсивном саде. Это густая засадка с невысокими яблонями, которая уже на пятый год начинает приносить плоды.

Влияние санкций ощутили предприниматели из различных областей. Так, кто-то взволнован ростом цен, а у других приостановлен экспорт. Однако отмечается позитивный настрой.

Сегодня участники мероприятия посетят Буинский район и изучат опыт местных хозяйств. А в пятницу всероссийский сход предпринимателей завершится ярмаркой и пленарным заседанием с участием президента РТ Рустамом Миннихановым.

Накануне Минниханов сообщил, что в республике ведется контроль цен на основные социально значимые товары и наличия их запасов. По его словам, аграриев полностью обеспечат семенами, удобрениями и др. А уже в эти выходные в городах и районах РТ начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, где стоимость продукции на 20% ниже по сравнению с розничными сетями.

Диана Жиленкова