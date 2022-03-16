Минниханов заявил, что в Татарстане ведется контроль цен на основные социально значимые товары

В Татарстане осуществляется контроль цен на основные социально значимые товары и наличия их запасов. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Минниханов отметил, что республика располагает запасами товаров первой необходимости на несколько месяцев. Также сформирован резервный фонд муки, сахара и лекарств.

Кроме того, в эти выходные в городах и районах республики начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, где стоимость продукции на 20% ниже по сравнению с розничными сетями. А аграриев полностью обеспечат семенами, удобрениями и др.

Кроме того, президент РТ попросил ускорить запуск программы льготного кредитования и разработку новых транспортно-логистических схем в целях поддержки системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба Минниханова.

— Для импортозамещения просим предусмотреть создание механизма ускоренного финансирования проектов и наладить межрегиональную кооперацию, — рассказал Минниханов.

Также сегодня на совещании президент РТ заявил, что КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%. Кроме того, около 15 тысяч работников будут вынуждены перейти в режим простоя.

Диана Жиленкова