Генсек Совета Европы получила официальное уведомление от России о выходе из организации

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от России о выходе из организации. Об этом заявил пресс-секретарь СЕ Даниэль Хельтген.

По его словам, РФ также сообщила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, передает «РИА Новости».

Как рассказал ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США считают, что Россия не должна являться членом Совета Европы, так как страна «не разделяет» ценностей данной организации.



О принятии решения о выходе России из Совета Европы накануне сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Он отметил, что страна покидает организацию по собственной воле, такой шаг является взвешенным и обдуманным.

В конце прошлого месяца Комитет министров СЕ приостановил права РФ в организации. Однако государство осталось ее членом, а также участником конвенций.

Диана Жиленкова