Генсек Совета Европы получила официальное уведомление от России о выходе из организации
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от России о выходе из организации. Об этом заявил пресс-секретарь СЕ Даниэль Хельтген.
По его словам, РФ также сообщила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, передает «РИА Новости».
Как рассказал ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США считают, что Россия не должна являться членом Совета Европы, так как страна «не разделяет» ценностей данной организации.
О принятии решения о выходе России из Совета Европы накануне сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Он отметил, что страна покидает организацию по собственной воле, такой шаг является взвешенным и обдуманным.
В конце прошлого месяца Комитет министров СЕ приостановил права РФ в организации. Однако государство осталось ее членом, а также участником конвенций.
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