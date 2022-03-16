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В ПФР опровергли информацию о выплате в этом месяце 10 тысяч рублей на ребенка

20:59, 16.03.2022 1
В ПФР опровергли информацию о выплате в этом месяце 10 тысяч рублей на ребенка
Фото: Илья Репин

Информация о выплате 10 тысяч рублей в этом месяце на каждого ребенка в России является недостоверной. Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда РФ во «ВКонтакте».

Отмечается, что сведения о выплатах распространяются в социальных сетях. В ПФР призвали ориентироваться на достоверную информацию только на официальном сайте фонда и его группы во «ВКонтакте».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе президент страны Владимир Путин анонсировал назначение выплат на детей в возрасте от восьми до 16 лет. На поддержку могут рассчитывать семьи с невысокими доходами. Мера начнет действовать уже со следующего месяца, а первые выплаты россияне получат в мае.

Как позднее рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, размер таких выплат составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает семья. Он отметил, что в среднем это примерно от 6 тысяч до 12 тысяч рублей.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:24
    Канешна не достоверна,Что щас десятка?По тридцатке дадут !
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