Котяков рассказал, сколько составит размер выплат на детей от 8 до 16 лет

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, какую сумму составит размер выплат на детей от восьми до 16 лет для семей с невысокими доходами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, размер таких выплат 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в в регионе, где проживают такие семьи. Он добавил, что, в среднем, это примерно от шести до 12 тысяч рублей.

Накануне президент России Владимир Путин в поздравлении россиянок с Международным женским днем заявил, что все семьи страны с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Эта мера начнет действовать уже с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Дарья Акимова