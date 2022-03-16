Минобороны РФ: СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ

Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке стран Запада готовит провокацию с использованием ядовитых веществ против мирного населения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, результатом провокации станет обвинение российской стороны в применении химического оружия против украинцев. Отмечается, что в подразделениях РФ, которые задействованы в спецоперации на Украине, нет и не может быть химических боеприпасов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, у российской стороны есть подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

— Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта, — приводит его слова «РИА Новости».

Несколько дней назад посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о якобы возможном применении химоружия РФ на Украине, назвал их попыткой «демонизации» России. По его словам, американский чиновник «не удосужился привести ни одного доказательства».



Диана Жиленкова