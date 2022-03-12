Посол в Вашингтоне назвал заявления США о химоружии попыткой «демонизации» России

Фото: Максим Платонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о якобы возможном применении химоружия РФ на Украине, назвал их попыткой «демонизации» России.



Он заявил, что американский чиновник «не удосужился привести ни одного доказательства». Посол напомнил, что 10 и 11 марта Россия представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине, в котором указаны возможные сценарии применения токсичных веществ радикалами.

Антонов указал, что Россия уничтожила в 2017 году все запасы боевых отравляющих веществ и этот факт документально подтвержден ОЗХО, сообщает RT со ссылкой на заявление дипломата.

На этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.

Маргарита Головатенко