Посол в Вашингтоне назвал заявления США о химоружии попыткой «демонизации» России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о якобы возможном применении химоружия РФ на Украине, назвал их попыткой «демонизации» России.
Он заявил, что американский чиновник «не удосужился привести ни одного доказательства». Посол напомнил, что 10 и 11 марта Россия представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине, в котором указаны возможные сценарии применения токсичных веществ радикалами.
Антонов указал, что Россия уничтожила в 2017 году все запасы боевых отравляющих веществ и этот факт документально подтвержден ОЗХО, сообщает RT со ссылкой на заявление дипломата.
На этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.
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