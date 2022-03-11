Минэкономразвития РФ заявил о поддержке ряда иностранных компаний, исполняющих свои обязательства

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считанные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ. Также Решетников отметил, что с пониманием относится к заморозке инвестиционной деятельности иностранных компаний в стране.

Сегодня Генпрокуратура РФ заявила, что проверит соблюдение прав работников иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами и перед РФ.

Многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них Disney, Mars, Coca-Cola Company и PepsiCo и многие другие.



Дарья Акимова