Главное о коронавирусе на 16 марта: «стелс-омикрон» может стать преобладающим, отмена дистанционных больничных

В Татарстане прекратили оформлять листы нетрудоспособности дистанционно

За последние сутки в Татарстане выявлено 550 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 марта общее количество инфицированных в республике достигло 132 274. Выздоровели за весь период 113 660 человек, в том числе 1 444 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 800 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 139 человек.

В Татарстане за сутки от коронавируса провакцинировали 1 254 человек. Прививку от COVID-19 сделал 2 479 521 житель республики, из них второй компонент препарата получили 1 925 897 человек. Повторную вакцинацию прошли 264 245 человек.



С 15 марта в Татарстане прекратили дистанционное оформление листков нетрудоспособности. Теперь получить больничный лист можно только по результатам очного осмотра врача. С момента запуска услуги дистанционно больничный лист оформили более 2,5 тысячи казанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тесты на «омикрон»

За последние сутки в России выявили 36 519 новых случаев коронавируса, выздоровели 118 009 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 449 438 человек, а выздоровевших — до 15 882 031. За сутки болезнь унесла жизни 576 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 362 478 человек.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко заявила, что после перенесенного COVID-19 нередко проявляются сахарный диабет и сбой щитовидной железы. Во время болезни могут пострадать соединительная и нервная ткани, а также легкие и сердце. Поэтому последствия коронавируса могут быть разными.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение, что заболеваемость коронавирусом в России существенно снизится к июню. После этого эпидемия COVID-19 может завершиться. Сейчас ситуация с COVID-19 существенно отличается от той, которая была два года назад.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 85 тысяч человек, заразившихся COVID-19, проходят лечение в российских больницах. Под наблюдением медиков на сегодняшний день находятся почти 700 тыс. пациентов.

Мурашко заявил, что дети и подростки чаще всего заражаются вариантом омикрон-штамма коронавируса «стелс-омикрон», поэтому им необходимо прививаться от COVID-19. Министр отметил, что март и апрель являются ключевыми месяцами в развитии дальнейшей эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Вариант «омикрона» BA.2 («стелс-омикрон») имеет все шансы скоро стать преобладающим в мире, выразил мнение Мурашко. Он отметил, что рекордные цифры по заболеваемости регистрируются в Германии, Китае. В большинстве случаев выявляется подвариант «омикрона» BA.2.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 18 марта рестораны и развлекательные заведения Санкт-Петербурга смогут работать всю ночь. Заведениям общепита, концертным залам, кинотеатрам, циркам, аквапаркам и другим объектам досуга разрешается работать с 02.00 до 06.00. Отменяется запрет на проведение в это время культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Р-Кови», которую производили в России на экспорт по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. В сентябре прошлого года «Р-Фарм» начала производство вакцины AstraZeneca для экспорта.

Минздрав России одобрил проведение фармацевтической компанией «Промомед» третьей фазы клинических исследований последовательной терапии препаратами «Брейнмакс» в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения и в форме капсул для лечения пациентов с астенией после перенесенного COVID-19. В испытаниях примут участие 200 пациентов в шести медицинских организациях, завершить работу планируют 31 декабря 2022 года.

Российский препарат для лечения коронавируса «МИР 19» снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 тысяч раз, но не действует на геном человека, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Сейчас исследования по применению этого препарата проводятся амбулаторно, после получения первого положительного ПЦР-теста.

Тест-система ФМБА может выявить все три подвида штамма коронавируса «омикрон». Она позволяет с высокой чувствительностью определить варианты «омикрон» и «дельта», а также различить их за полтора часа, рассказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru

Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сотрудники администрации продолжают выполнять свои обязанности в полном объеме, но уже не носят маски.

Московский аэропорт «Домодедово» с 15 марта отменил требование об обязательном ношении масок. Также их отменил лоукостер «Победа» на рейсах из Москвы или в Москву.

Исследование ВЦИОМа показало, что порядка 48% россиян отмечают позитивные изменения, которые произошли в их жизни за время пандемии. В первую очередь — в профессиональной и семейной сфере. Порядка 44% опрошенных также освоили новые умения в период пандемии. О негативных изменениях в жизни в этот период рассказали 78% респондентов.

С сегодняшнего дня отменяется масочный режим в Крыму. По словам главы республики Сергея Аксенова, в регионе уменьшается количество заболевших, штамм «омикрон» переносится легко.

В Бразилии выявили первые варианты «дельтакрон»

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 461 679 643 человека, 6 051 511 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 586 939). На второй строчке — Индия (42 998 938), на третьей — Бразилия (29 441 039), на четвертой — Франция (23 834 842), на пятой — Великобритания (19 965 698).



Больше всего смертей зафиксировано в США (966 470). За ними следуют Бразилия (655 878), Индия (516 072), Россия (354 702, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 115).

Правительство Японии планирует отменить 21 марта действие режима усиленных мер против распространения коронавируса в 18 префектурах, включая Токио. Среди них: сокращение времени работы предприятий общепита и ужесточение условий продажи алкоголя. Действие режима впервые более чем за два месяца прекратится на всей территории страны.

За минувшую неделю более 11 млн человек заразились коронавирусом, более 43 тысяч умерли. Число выявленных случаев увеличилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей, а число летальных исходов сократилось на 17%, заявила ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заявил, что в стране выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса «дельтакрон». «Наши специалисты по геномам уже выявили два случая в Бразилии: один — в штате Амапа, другой — в штате Пара. Мы следим за всеми этими случаями», — заявил он.

Министерство здравоохранения Вьетнама предложило отменить обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну. Пересекающим границу страны хотят предоставить въезд по отрицательному результату ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-теста, проведенного за 24 часа до прибытия.

В Нидерландах с 23 марта отменят все ограничения, введенные из-за COVID-19. С середины следующей недели ношение масок в общественном транспорте перестанет быть обязательным и перейдет в разряд рекомендаций, не нужно будет проходить тестирование перед посещением общественного мероприятия с участием более 500 человек. Также отменяется рекомендация частично работать из дома.

Татьяна Леухина