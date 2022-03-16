Терапевт Романенко: после COVID-19 нередко проявляется сахарный диабет

Фото: Максим Платонов (архив)

После перенесенного COVID-19 нередко проявляются сахарный диабет и сбой щитовидной железы. Об этом сообщила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, во время болезни могут страдать соединительная и нервная ткани, а также легкие и сердце. Поэтому последствия коронавируса могут быть разными.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как рассказала главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина, после перенесенной болезни могут возникать артриты, заболевания нервной системы и др. По ее словам, вирусные инфекции, в особенности COVID-19, могут стать причиной воспалительных заболеваний любых органов, передает Ura.ru.

Недавно ученые из Оксфордского университета доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга. Исследователи отмечают, что такое явление было более выраженным у пожилых людей и пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме.



Диана Жиленкова