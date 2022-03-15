В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали более 1,2 тысячи человек

В Татарстане за сутки от коронавируса провакцинировали 1 254 человека, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего прививку от COVID-19 получил 2 479 521 человек, из них второй компонент препарата получили 1 925 897 человек. Повторную вакцинацию прошли 264 245 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно документу, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превышает 80%. В связи с этим постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан утратило силу.

Маргарита Головатенко