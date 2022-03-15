Прайс заявил, что США намерены наращивать санкционное давление на Россию

Администрация США планирует увеличивать санкционное давление на Россию, однако не намерена анонсировать конкретные действия. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, уже применен беспрецедентный по масштабу комплекс мер. Прайс отметил, что введенные против России санкции являются одной из важных мер оказания давления на Кремль, президента РФ Владимира Путина и его окружение.

— Очевидно, что это оказывает давление и на их экономику, на их финансовую систему, — приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Сегодня Россия ввела санкции против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. Также в санкционный список попали председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и другие.

Как позднее пояснила Псаки, администрация США уверена, что сможет продолжать прямое и непрямое взаимодействие с российским правительством, несмотря на санкции Москвы. Она отметила, что Байден и другие должностные лица страны не планируют совершать туристические поездки в РФ. Также у них нет банковских счетов в России.

Диана Жиленкова