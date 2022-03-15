Псаки: у президента США нет банковских счетов в России

Администрация США уверена, что сможет продолжать прямое и непрямое взаимодействие с российскими властями, несмотря на санкции Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский президент Джо Байден и другие должностные лица США не намерены совершать туристические поездки в Россию. Псаки отметила, что они также не располагают в РФ банковскими счетами, передает ТАСС.

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Сегодня Россия ввела санкции против Псаки, Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, в санкционный список включены глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс и другие.

Также сегодня Россия установила запрет на въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. В общей сложности в российский санкционный список попали 313 канадцев, в том числе парламентарии, министры и др.



Диана Жиленкова