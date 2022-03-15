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В МИД России сообщили о введении санкций против Байдена и Блинкена

17:53, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД России сообщили о введении санкций против Байдена и Блинкена
Фото: commons.wikimedia.org

Россия ввела санкции против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, в санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

Фото: ru.wikipedia.org

В общей сложности персональные санкции Россия ввела в отношении 13 представителей руководства США и связанных с ними лиц, передает ТАСС.

Тем временем Минфин США расширил список санкций против России и Белоруссии. Ограничительные меры введены в отношении 15 физлиц, включая ряд представителей российского военного руководства, жену президента Белоруссии Галину Лукашенко, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

        Диана Жиленкова
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