Путин обсудил с Беннетом ситуацию вокруг спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Политики обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции РФ на Украине.

В частности, российский президент обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса. В результате происшествия погибли мирные горожане, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, был использован тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры. Погибли 23 человека, в том числе дети. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 18 граждан.

Как сообщили в Минобороны России, в ответ на обстрел Донецка Вооруженные силы РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, производящие используемое националистами оружие.

Диана Жиленкова