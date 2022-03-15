США расширили санкционный список против России и Белоруссии

Минфин США расширил список санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Так, введены ограничительные меры против 15 физлиц, включая ряд представителей российского военного руководства, жену президента Белоруссии Галину Лукашенко, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Также в список попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни.

Сегодня также и Великобритания ввела санкции против ряда официальных лиц России. Всего в этом списке 350 человек. Кроме того, были заморожены активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.



Дарья Акимова