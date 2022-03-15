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Лавров: санкции США направлены против простых граждан

14:23, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: санкции США направлены против простых граждан
Фото: kremlin.ru

Санкции США направлены против простых граждан России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

У Москвы и Тегерана единая позиция по поводу вреда санкций, которые вводятся в одностороннем порядке, сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном, пишет «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Сейчас Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора. Стороны выразили заинтересованность в скорейшем подписании документа.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники с помощью экономических санкций полностью разрушили экономику России. На прошлой неделе власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию. Также Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в РФ. В перечень вошли алкоголь, табачная продукция, косметика и парфюмерия, драгоценные камни и др.

Татьяна Леухина
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