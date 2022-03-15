Новости общества

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Псаки заявила, что США полностью разрушили российскую экономику

00:21, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Псаки заявила, что США полностью разрушили российскую экономику
Фото: pixabay.com

США и их союзники с помощью экономических санкций полностью разрушили экономику России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты также направили Украине военную и гуманитарную помощь. Тем самым страна может оказывать сопротивление дольше, чем «рассчитывало российское руководство».

Фото: ru.wikipedia.org

— И, опять же, он [президент РФ Владимир Путин] должен определить, как выглядит для него путь вперед, — приводит слова Псаки «РИА Новости».

На прошлой неделе власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию. Также Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в РФ. В перечень вошли алкоголь, табачная продукция, косметика и парфюмерия, драгоценные камни и др.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Порвали в клочья,сокрушили,растоптали.....- США со своими шавками всё больше и больше становятся похожи на буйных пациентов психушки! Лечить,лечить,лечить!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также