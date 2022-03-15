Псаки заявила, что США полностью разрушили российскую экономику

США и их союзники с помощью экономических санкций полностью разрушили экономику России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты также направили Украине военную и гуманитарную помощь. Тем самым страна может оказывать сопротивление дольше, чем «рассчитывало российское руководство».

Фото: ru.wikipedia.org

— И, опять же, он [президент РФ Владимир Путин] должен определить, как выглядит для него путь вперед, — приводит слова Псаки «РИА Новости».

На прошлой неделе власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию. Также Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в РФ. В перечень вошли алкоголь, табачная продукция, косметика и парфюмерия, драгоценные камни и др.



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Диана Жиленкова