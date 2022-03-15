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В России выявили 36 678 новых случаев COVID-19

11:08, 15.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 36 678 новых случаев COVID-19
Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки выявили 36 678 заболевших COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 17 412 919 случаев, сообщает оперштаб.

Выздоровели 118 372 пациента, всего — 15 704 022. Умерли за сутки 558 россиян, общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 361 902.

За сутки госпитализировали более 7,2 тысячи человек с коронавирусом. Вчера число пациентов, попавших в больницу, достигало 2 712.

Фото: mos.ru

Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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