В России выявили 36 678 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 36 678 заболевших COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 17 412 919 случаев, сообщает оперштаб.
Выздоровели 118 372 пациента, всего — 15 704 022. Умерли за сутки 558 россиян, общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 361 902.
За сутки госпитализировали более 7,2 тысячи человек с коронавирусом. Вчера число пациентов, попавших в больницу, достигало 2 712.
Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым