Главное о коронавирусе на 15 марта: в регионах России начали отменять масочный режим, «сын омикрона» в Китае

Фото: Максим Платонов

Обращение об отмене масочного режима



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 574 новых случая COVID-19. Всего на 15 марта в республике зарегистрировано 131 724 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 112 216 человек, в том числе 467 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 795 человек, в том числе четверо за сутки.

Депутат Казгордумы Михаил Кузнецов обратился к главе Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной с предложением отменить масочный режим в Татарстане. В обращении он указал, что в нынешних условиях это решение поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление. Отмена масочного режима позволит бизнесу избежать ненужных штрафов, что важно в текущих экономических условиях, а также увеличит трафик посетителей в общественных местах. Кузнецов предложил разрешить заведениям общепита работать после 23.00 и отменить эпидемиологические ограничения на предприятиях — убрать перегородки и обязательное измерение температуры тела.

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость может снизиться к июню



За последние сутки в России выявили 36 678 новых случаев коронавируса, выздоровели 118 372 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 412 919 человек, а выздоровевших — до 15 704 022 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 558 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 361 902 человека.



За последние сутки в России проведено 185 тысяч тестов на коронавирус. Всего на сегодняшний день проведено более 280,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим. Такое решение было принято в связи со стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом. Кроме того, отменяется необходимость регулярного измерения температуры и установки разделительных перегородок на рабочих местах. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что отмена ограничений из-за COVID-19 поддержит бизнес, который находится под давлением из-за санкций.



Требование об обязательном ношении масок сняли и в Подмосковье. Также там отменяется обязательная социальная дистанция в общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях, прекращаются проверки на соблюдение антиковидных рекомендаций.

Столичные районные суды и Мосгорсуд снимают ограничения на посещение журналистами и публикой, веденные ранее из-за пандемии COVID-19. Слушатели будут допускаться в суды без ограничений, фотографам и видеооператорам будет необходимо оформлять заявку в письменном виде.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что отмена масочного режима в Москве обусловлена высоким уровнем антител жителей к коронавирусу, однако лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски. Гинцбург также отметил, что для тех, кто был вакцинирован от коронавируса, масочный режим можно было отменить и раньше.

Фото: kremlin.ru

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров также отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической обстановки.

Масочный режим отменили и в Кузбассе. Необязательным стало и соблюдение социальной дистанции, такое решение принял губернатор Сергей Цивилев.

Большинство коронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидемической обстановки отменили в Якутии — там разрешили возобновить работу ночных клубов и сняли ограничение по заполняемости помещений на массовых мероприятиях. Также при проведении массовых мероприятий больше не требуется соблюдение ограничения по заполняемости помещений — не более 75%. При этом граждане при посещении мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, должны предъявлять QR-код вакцинированного или отрицательный ПЦР-тест.

Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пятая волна коронавируса в городе закончилась. По его словам, сейчас недельный уровень госпитализации, который фиксировали на предыдущей неделе, фактически находится на минимальном уровне. Ранее он фиксировался между первой и второй волной. Он отметил, что, по данным на утро понедельника, в ковидных стационарах Петербурге находились чуть более 2,7 тысячи пациентов, были свободны 1,4 тысячи коек.

Однако в Петербурге пока остается обязательным масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Губернатор региона Александр Беглов пояснил, что пандемия COVID-19 в городе еще не закончилась. По согласованию с главным санитарным врачом города власти Петербурга продолжают поэтапно сокращать ограничения, добавил Беглов, но не уточнил о чем идет речь.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году и упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Он в том числе предусматривает предварительное рассмотрение предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований — это позволит корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие коронавирусу.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться. По его словам, в России, как и во всем мире, постепенно снижается частота заболеваемости COVID-19. Ситуация с коронавирусом сейчас сильно отличается от той, что была два года назад, поэтому вскоре эпидемия уйдет «своими механизмами», считает вирусолог.

Рост заболеваемости BA.2 в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 459 815 037 человек, 6 045 928 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 562 252). На второй строчке — Индия (42 996 062), на третьей — Бразилия (29 391 345), на четвертой — Франция (23 717 460), на пятой — Великобритания (19 845 016).



Больше всего смертей зафиксировано в США (965 105). За ними следуют Бразилия (655 557), Индия (515 974), Россия (354 157, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 115).

Власти Китая во вторник зарегистрировали 5 370 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что примерно в 2,3 раза превышает показатель днем ранее. Как уточняется в распространенном заявлении, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 3 602 человек, остальные 1 768 — бессимптомные носители. Только 216 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы.

Рост заболеваемости COVID-19 в Китае может быть связан с активностью нового подштамма BA.2, так называемого «сына омикрона», рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, активное распространение нового варианта инфекции в ряде стран Европы вызывает опасение. Так, за последние несколько дней незначительный рост заболеваемости зафиксирован в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. По словам Альтштейна, выявленный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников.

Авиационные власти Китая с 21 марта будут перенаправлять некоторые международные рейсы из Шанхая в другие города страны из-за новой вспышки COVID-19. Шанхай, как и многие другие города Китая, в последние недели столкнулся с активно растущим числом заражений коронавирусом, и чтобы облегчить нагрузку на город в сфере профилактики и контроля за эпидемией, было принято решение перенаправлять некоторые международные пассажирские рейсы в период с 21 марта по 1 мая в другие города.

Фото: pixabay.com

Аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd считают, что новые локдауны в Китае из-за вспышки COVID-19 могут негативно сказаться на провинциях, которые формируют половину ВВП страны. Так, локдаун был введен в городе Шэньчжэнь, и эксперты считают, что власти других китайских городов могут последовать его примеру. На данный момент эксперты ANZ ожидают роста китайской экономики в текущем году на 5%. Прогноз властей КНР составляет 5,5%. Отмечается, что если ключевые прибрежные провинции Китая на северо-востоке страны также введут локдауны на неделю, рост китайской экономики может замедлиться на 0,8 процентного пункта.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Россия обещала максимально быстро снять COVID-ограничения на белорусско-российской границе. Белорусский премьер напомнил, что «решение об ограничении сухопутного сообщения вводилось постановлением правительства России» на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс.

Власти Турции в апреле намерены отменить большинство ковидных ограничений в отелях. В местных СМИ и на профессиональных форумах обсуждают документ Агентства по продвижению и развитию туризма (TGA). Там говорится об исключении 15 пунктов правил, прописанных в сертификате. В частности, предполагается вернуться к практике самообслуживания в ресторанах: гости будут сами накладывать блюда и наливать напитки. Пока это делают официанты. Также хотят убрать со столов санитайзеры, а в ванных комнатах заменить разовые пакетики шампуня и мыла на пополняемые диспенсеры, как было ранее.

Маргарита Головатенко