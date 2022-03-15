Следком Татарстана проводит проверку по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана труда

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

В Татарстане проверят факт неудовлетворительных условий проживания ветерана труда: сообщение о том, что 84-летняя жительница Казани проживает в ветхом, расселенном доме, выявили в ходе мониторинга СМИ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Согласно сообщениям, ветеран труда живет в доме, где нет горячей воды, а в подъезде рухнул потолок. Женщине должны были выделить квартиру в новом жилом комплексе, но она ее так и не получила.

Следственные органы начали доследственную проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в неудовлетворительных условиях, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее после проверки прокуратуры в доме 92-летней ветерана Великой Отечественной войны Рамзии Нурутдиновой из Чистополя появился туалет. Надзорное ведомство организовало проверку в начале февраля. Доследственную проверку организовал и Следком. Однако после этого на дочь ветерана завели уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Дело возбудили по требованию Чистопольской городской прокуратуры. Мать женщины как предполагаемая потерпевшая готова подтвердить, что дочь все это время ухаживала за ней: готовила еду, осуществляла гигиенические процедуры, покупала необходимые лекарства.

Маргарита Головатенко