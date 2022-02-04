Прокуратура потребует предоставить 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Чистополя новое жилье

Фото: прокуратура РТ

Информацией о ненадлежащих условиях проживания 92-летней жительницы Чистополя, ветерана Великой Отечественной войны, заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку, ход которой поставили на контроль в аппарате прокуратуры Татарстана.

— В настоящее время готовится представление в адрес руководителя районного исполкома с требованием незамедлительно провести комиссионное обследование для решения вопросов о признании дома непригодным для дальнейшего проживания и о предоставлении пенсионерке благоустроенного жилья, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дом пенсионерки посетила заместитель прокурора Наталья Олюшкина. Она поговорила с ней и вместе следователями осмотрела жилище.



Фото: прокуратура РТ

Доследственную проверку организовал и Следком. СМИ сообщали, что 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы живет в ветхом доме, в котором нет горячей воды и даже туалета, а чиновники якобы отказали ей в обустройстве жилища.



Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в неудовлетворительных условиях. По результатам проверки примут процессуальное решение.

