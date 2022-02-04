СК проверяет информацию о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Согласно сообщениям в СМИ, в Чистополе 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы живет в ветхом доме, в котором нет горячей воды и даже туалета. Сообщалось, что чиновники отказали пенсионерке в обустройстве.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. СК даст правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в неудовлетворительных условиях. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Вчера следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку после появления в СМИ и соцсетях информации о заболевании дошколят сальмонеллезом в детском саду Казани №373. Сообщения о заболевании также появились в соцсетях.

Маргарита Головатенко