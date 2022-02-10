После проверки прокуратуры в доме ветерана Великой Отечественной войны из Чистополя появился туалет

Фото: прокуратура РТ

После проверки прокуратуры Татарстана ветерану Великой Отечественной войны 92-летней Рамзие Нурутдиновой установили временный туалет на улице, сообщает «Татарстан-24».



Весной туалет установят в самом доме, создадут выгребную яму. Совместно с жилотделом и другими службами решат вопрос по признанию дома непригодным для проживания. Процент износа здания и другие нормы рассмотрит комиссия. Ситуацию с ветераном контролируется лично руководством района.

«Если все получится, то ветерану будет предоставлено жилье. Но нужно предусмотреть все законодательные нормы», — сказала заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Галина Задворнова.

Фото: прокуратура РТ

Надзорное ведомство организовало проверку на прошлой неделе. Доследственную проверку организовал и Следком. СМИ сообщали, что 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы живет в ветхом доме, в котором нет горячей воды и даже туалета, а чиновники якобы отказали ей в обустройстве жилища.

Маргарита Головатенко