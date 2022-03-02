После обращения ветерана Великой Отечественной войны из Чистополя к президенту на ее дочь завели дело

На дочь ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы Рамзии Нурутдиновой из Чистополя завели уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщили в татарстанском отделении ОНФ в Татарстане.



Дочери ветерана — Розе Нурутдиновой — 56 лет, она инвалид III группы и имеет онкологическое заболевание. Ей важно сохранять казанскую прописку из-за того, что она стоит на учете в онкоцентре. Фактически в течение трех лет она живет в доме у матери в Чистополе, где у нее есть временная регистрация. Роза Нурутдинова ухаживает за матерью, будучи ее официальным опекуном.

В отделе МВД по Чистопольскому району на нее завели дело, ей вменяют «оставление в опасности»:

— Якобы три года за мамой ухаживал другой человек. Когда просила показать этого человека, ответить мне ничего не смогли, — сказано в обращении женщины в Народный фронт.

Фото: onf.ru

Ранее Рамзия Нурутдинова обратилась на прямую линию с президентом России с просьбой помочь ей с обустройством туалета внутри ее ветхого дома. Семья хотела получить помощь, однако сейчас, как сообщили в Народном фронте, на дочь оказывается давление, ей грозит год лишения свободы. В этом случае ее мать окажется без присмотра.

Напомним, что после обработки обращения ветерана на прямую линию с президентом РФ общественники направили сигнал в ее родной район, но местные власти отказались помочь женщине. История получила продолжение после публикаций в СМИ. Власти района предоставили женщине временный туалет на улице и обещали весной построить туалет в доме.

Фото: onf.ru

Дело возбудили по требованию Чистопольской городской прокуратуры. Мать женщины, как предполагаемая потерпевшая, готова подтвердить, что дочь все это время ухаживала за ней: готовила еду, осуществляла гигиенические процедуры, покупала необходимые лекарства

— Сказали мне, что, так как я обратилась к Путину, должны найти виновных. Решили виновной сделать меня, — указала в обращении Роза Нурутдинова.



Надзорное ведомство организовало проверку в начале февраля. Доследственную проверку организовал и Следком.

Маргарита Головатенко