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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube

15:50, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Американской корпорации необходимо снять блокировку, проинформировать об этом ведомство и указать причины блокировки указанных каналов.

Фото: pixabay.com

Гостелерадиофонд — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ—XXI веков.

На прошлой неделе YouTube сообщил о планах удалить контент о специальной военной операции России на Украине, нарушающий политику видеохостинга. Также видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.

Татьяна Леухина
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