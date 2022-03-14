Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube
Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Американской корпорации необходимо снять блокировку, проинформировать об этом ведомство и указать причины блокировки указанных каналов.
Гостелерадиофонд — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ—XXI веков.
На прошлой неделе YouTube сообщил о планах удалить контент о специальной военной операции России на Украине, нарушающий политику видеохостинга. Также видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.
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