Минпромторг попросил правительство упростить маркировку воды и молока для фермеров, ресторанов и ретейла

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Минпромторг обратился в правительство РФ и попросил отложить введение маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а еще упростить для них ее введение, сообщает ТАСС.



Обязательство фиксации продажи промаркированной молочной продукции для розницы предложили перенести с 31 марта на 1 сентября, упакованной воды — с 1 сентября этого года на 1 марта 2023 года.

Согласно предложению, гостинично-ресторанный бизнес будет передавать в систему информацию о выведении из оборота молочной продукции и воды лишь с 1 декабря 2023 года, а до этого информацию за них будут передавать поставщики.

Крупнейшие производители молока России и Татарстана ранее обсудили в Казани проблемы отрасли на фоне пандемии коронавируса и роста цен. Себестоимость производства, по данным отраслевого объединения «Союзмолоко», выросла и резко. Переработчики утверждают, что работают почти себе в убыток. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Маргарита Головатнеко