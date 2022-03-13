За сутки в России выявили 44 989 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 44 989 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 335 186 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 128 629 человек, всего выздоровевших — 15 480 407 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 596 россиян, всего от инфекции скончались 360 811 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 48 154 случая заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко